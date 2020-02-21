Стало известно, сколько Брежнева и Ургант платят за обучение своих детей в США

Дочь певицы 18-летняя Соня Киперман уже два года живет в США. Девушка перебралась в Америку, когда ей было 16 лет. Исполнительница не возражала. Она знает, что в Америке очень качественное образование. На протяжении двух лет она обучалась в элитной школе в Калифорнии. Сейчас Соня первокурсница гуманитарного Уиттьер-колледжа. В этом высшем учебном заведении изучают гуманитарные науки и искусство. Выкладывает Вера Брежнева за обучение дочери солидную сумму. Год обучения в Уиттьер-колледже стоит 21 тысяча долларов. В переводе на евро это чуть больше 19 тысяч.