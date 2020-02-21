ЖЕСТКАЯ ПОСАДКА ⟩ Анастасия Волочкова запуталась в платье и упала на фотосессии

Светская львица не впервые переживает подобный конфуз. В ноябре 2018 года она выступала в Москве. Скандальная блондинка подошла к зрителям, чтобы принять цветы. Неожиданно Анастасия поскользнулась и упала перед изумленной публикой. Тогда гости поддержали артистку, за что она была благодарна. «Я испугалась, что не смогу продолжить концерт. Но меня спасли позитив, вера и сила воли», — отмечала она.

Волочкова гордится своей «фирменной» растяжкой и повсеместно демонстрирует шпагаты. За откровенные акробатические фигуры ее часто атакуют хейтеры. Обнаженная танцовщица решила потроллить их в бане, где показала «грациозный» шпагат. Анастасия топлес и в микротрусиках легла в снег.