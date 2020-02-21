ЖЕСТКАЯ ПОСАДКА ⟩ Анастасия Волочкова запуталась в платье и упала на фотосессии
43-летняя Анастасия Волочкова оказалась в неприятной ситуации. Бывшая прима Большого театра не смогла удержать равновесие во время модной съемки.
Королева шпагатов приняла участие в стильной фотосессии. Звезда облачилась в роскошное черное платье из бархата. Высокий разрез привлекал внимание к ее стройным ногам. Анастасия надела пуанты, сделала прическу и нанесла макияж.
Волочкова с удовольствием позировала перед камерой, изображая балетные позы. Внезапно она запуталась в платье и упала на пол, рассказывает Cosmo.
Светская львица не впервые переживает подобный конфуз. В ноябре 2018 года она выступала в Москве. Скандальная блондинка подошла к зрителям, чтобы принять цветы. Неожиданно Анастасия поскользнулась и упала перед изумленной публикой. Тогда гости поддержали артистку, за что она была благодарна. «Я испугалась, что не смогу продолжить концерт. Но меня спасли позитив, вера и сила воли», — отмечала она.
Волочкова гордится своей «фирменной» растяжкой и повсеместно демонстрирует шпагаты. За откровенные акробатические фигуры ее часто атакуют хейтеры. Обнаженная танцовщица решила потроллить их в бане, где показала «грациозный» шпагат. Анастасия топлес и в микротрусиках легла в снег.