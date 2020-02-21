НЕВЕРОЯТНАЯ КРАСОТА ⟩ Что происходит на главных балах в Вене и за что гости платят по 20 тысяч евро

Российская оперная исполнительница Аида Гарифуллина и польский тенор Петр Бечала открыли 64-й Венский оперный бал. Танцевальный вечер в Венской государственной опере в четверг стал центральным событием бального сезона Австрии.

Музыкальный пролог бала начался с исполнения Бечалой романса E lucevan le stelle ("Сияли звезды") из оперы "Тоска" Джакомо Пуччини. Затем Гарифуллина и Бечала исполнили арию Sempre libera ("Быть свободной, быть беспечной") из оперы "Травиата" Джузеппе Верди. В завершение они исполнили арию "Я танцевать хочу" из оперетты "Королева чардаша" Имре Кальмана. Выступление оперных солистов прошло в сопровождении оркестра Венской оперы в составе 150 музыкантов под управлением американского дирижера Джеймса Конлона. Гарифуллина во второй раз приняла участие в открытии бала после 2015 года. Бечала дебютировал в этом танцевальном вечере.

Танцевальная часть бала открылась с полонеза в исполнении 144 пар дебютантов. Они также станцевали польку. Затем выступил Венский государственный балет. Завершил концертную часть программы вальс Иоганна Штрауса (сына) "На прекрасном голубом Дунае".