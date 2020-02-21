ВИДЕО ⟩ Хозяин установил камеру, чтобы следить за своим котом, но питомец оказался не так прост

Пользователь с ником PoshNoob поделился на Reddit забавной историей. Юзер установил камеру, чтобы следить за котом. Но он даже не успел отлучиться из дома, а прозорливый питомец уже рассекретил его коварный план. Пушистик заметил, что за ним следят и, не моргая, уставился в объектив.