Пт, 21.02.2020
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ВИДЕО ⟩ Хозяин установил камеру, чтобы следить за своим котом, но питомец оказался не так прост

Кот. Иллюстративное фото

ФОТО: Aleksandar Varbenov / PantherMedia / Aleksandar Varbenov

Многим хозяевам интересно, что делают любимцы в их отсутствие, но, как выяснилось, не каждый четверолапый в восторге от подобного любопытства, ишет Лайф.

Пользователь с ником PoshNoob поделился на Reddit забавной историей. Юзер установил камеру, чтобы следить за котом. Но он даже не успел отлучиться из дома, а прозорливый питомец уже рассекретил его коварный план. Пушистик заметил, что за ним следят и, не моргая, уставился в объектив.

На кадрах видно, как на заднем плане в камеру машет хозяин, но ничто не смогло отвлечь усатого от его занятия. По словам владельца, пушистик, которого зовут Фрэнки, просидел так около получаса.
Got a pet cam to keep an eye on the cats. Got a cat to keep an eye on the pet cam. from r/funny

Ролик с котом-«спецагентом» набрал около 80 тысяч лайков, а в комментариях поднялась буря. Пользователи восхищались и самим очаровательным питомцем, и его смекалкой. А некоторые даже решили, что взгляд полосатого настолько осознан и глубок, что хозяину точно стоит ждать ответных действий.

"Этот взгляд. Кажется, он собирается тебя убить", - написал один из комментаторов.

Reddit

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