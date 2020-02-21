ВИДЕО ⟩ Хозяин установил камеру, чтобы следить за своим котом, но питомец оказался не так прост

Многим хозяевам интересно, что делают любимцы в их отсутствие, но, как выяснилось, не каждый четверолапый в восторге от подобного любопытства, ишет Лайф.
Пользователь с ником PoshNoob поделился на Reddit забавной историей. Юзер установил камеру, чтобы следить за котом. Но он даже не успел отлучиться из дома, а прозорливый питомец уже рассекретил его коварный план. Пушистик заметил, что за ним следят и, не моргая, уставился в объектив.
Ролик с котом-«спецагентом» набрал около 80 тысяч лайков, а в комментариях поднялась буря. Пользователи восхищались и самим очаровательным питомцем, и его смекалкой. А некоторые даже решили, что взгляд полосатого настолько осознан и глубок, что хозяину точно стоит ждать ответных действий.
"Этот взгляд. Кажется, он собирается тебя убить", - написал один из комментаторов.