МУЖСКОЙ ГОРОСКОП ⟩ Представители каких знаков Зодиака больше всего зарабатывают

Кому благоволят звезды в работе и бизнесе и как заработать на своем гороскопе, Лайф узнал у руководителя Школы научной астрологии Сергея Безбородного.
Овен. Успешен в розничной торговле
Представителей этого знака отличает бурный темперамент. Они не любят долго работать в одном направлении. Огромные амбиции Овнов и желание всё делать быстро, со скоростью двигают карьеру «упрямых барашков». Для Овнов больше всего подойдет сфера розничной торговли. Самое главное для них — начинать быстрые проекты, которые не требуют долгой подготовки и быстро дают отдачу. Поэтому можно продумывать моменты с розничной торговлей. Среди Овнов много богатых мужчин. Главное для них — это не заработать, а сохранить капитал. Темпераментные Овны могут как быстро заработать, так и быстро потерять деньги.
Телец. Хорош в транспорте и логистике
Бычки не уступят никому в искусстве терпения в достижении цели. Тельцам подойдёт сфера транспорта и логистики. Представители этого знака тщательно подготавливают проект, чтобы к старту всё было продумано до мелочей. Поэтому часто они подолгу откладывают начало стартапа. Потом, когда проект начинается, Тельцы будут максимально долго его тянуть, чтобы он работал бесперебойно и вечно. Поэтому Тельцам не нужно сильно затягивать с началом бизнеса, а набрать смелости и стартовать.
Близнецы. Отлично управляют гостиницами и ресторанами
Легкий, подвижный и творческий ум этого знака позволяет таким мужчинам работать даже в нескольких направлениях. Близнецам подойдет всё, что связано со сферой обслуживания санаториев, курортов, ресторанов. Для них важно найти подходящие связи и делать бизнес-проект через знакомых, а еще лучше — с надежными партнерами. Среди Близнецов немало всемирно известных миллионеров.
Рак. Любит промышленность
Бизнес для представителей этого знака — свободная стихия. Здесь они чувствуют себя вполне комфортно. Главное — не лениться, выпустить свою энергию и следить за процессом. Их творческий ум и чутье могут воплощать в жизнь различные проекты. Для Раков подходит сфера металлургии и промышленности. Часто в профессии Рак повторяет путь своих родителей и близких из семьи. Раки чаще всего успешно ведут семейные формы бизнеса. Желательно взаимодействие с родственниками.
Лев. Успешен в политике
Мужчины этого знака, как и их зодиакальный царственный зверь, не ищут опоры, они в одиночку идут к намеченной цели. Львы двигаются в своем собственном ритме. Чтобы получать удовлетворение от вложенных усилий, им нужны денежные исчисления с большим количеством нулей. К тому же Львы успешны в политике.
Львам везде дорога, но звезды благоволят им больше всего в сфере транспорта. Их секрет успеха — в роли одиночек, не нужно искать других людей. Львы (как знак Солнца в одиночном труде) максимально успешны. Неудивительно, что среди них много богачей.
Дева. Делают карьеру в шоу-бизнесе
Мужчины-Девы мчатся по карьерной лестнице семимильными шагами. Они любят трудиться и известны своим перфекционизмом. Девы процветают и особенно успешны в издательском деле, искусстве, галерее, шоу-бизнесе. Как начальники Девы стараются быть с подчиненными добрыми и справедливыми. Для успеха в карьере мужчинам-Девам требуются помощь и поддержка любимой женщины.
Весы. Прирожденные банкиры и промышленники
Для абсолютного успеха в карьере мужчинам-Весам нужно творить в крупной компании. Они не любят, чтобы их заслуги не сопровождались громом аплодисментов. Одиночество — не их стезя и лишь угнетает Весы. Их поле славы — банковская сфера и бизнес с финансовыми инструментами. Их часто можно встретить в финансовых компаниях, которые торгуют ценными бумагами на бирже. Весы делают успехи и в промышленности.
Скорпион. Истинный бизнесмен
Ненасытность в деньгах — это про хищников-Скорпионов. У мужчин этого знака черты настоящего бизнесмена: прекрасно развитая интуиция, терпение, логика. Они могут блистать и зарабатывать в любой сфере, но звезды сулят, что их оплот — это туристический бизнес и вообще любой бизнес, связанный с зарубежными партнерами, поставки из-за рубежа. Условия их успеха — широкие коммуникации по всему миру. Для полной уверенности в стабильности бизнеса нужно стараться заводить партнерские связи как можно шире. Мужчины-Скорпионы с легкостью могут зарабатывать большие деньги, обходя на повороте всех конкурентов.
Стрелец. Предпочитает заниматься недвижимостью и творчеством
Мужчинам-Стрельцам невероятно тяжело заниматься рутинной работой. Для того чтобы не бросить всё с самого начала, им нужно знать, что у их дела есть перспективы и возможности для роста. Тогда они добиваются больших результатов. Среди них немало творческих личностей.
Лучше всего мужественным Стрельцам в сфере строительства, недвижимости, девелоперском бизнесе. Их условия успеха — тщательная подготовка, потому что Стрельцы бывают склонны к слишком быстрым стартапам без тщательной проработки вопроса, а это может принести лишь ущерб.
Козерог. Любит высокие технологии и строит империи
Мужчины-Козероги упорно стремятся к власти. Они очень амбициозны и во что бы то ни стало стремятся стать лучшими в своей профессии. Даже в ущерб своему самочувствию или личным делам они не дадут делу пострадать. При этом стараются никогда не тратить время впустую. Мужчинам-Козерогам хорошо в высокотехнологичном бизнесе, сфере IT. Условия их успеха — максимально владеть информацией, стараться повысить свою компетенцию в сфере высоких технологий и особенно робототехники. Они преуспевают также в сфере управления ресторанным и гостиничным бизнесом.
Водолей. Предпочитает водные перевозки и спорт
Этот знак сложно загнать в установленные рамки. Правила этих мужчин всегда только собственные. Они отлично чувствуют себя в условиях конкуренции и смогут выиграть в любой борьбе. Для Водолея лучшая сфера — любые виды деятельности с морским и речным транспортом или поставками по воде. Условия успеха — сформированная материальная база. Водолеи также успешны в спорте.
Рыбы. Знают толк в технике
«Свою гавань» мужчинам-Рыбам найти очень сложно, если их путь ещё в молодости течением не принес их в нужное русло. Богатство обычно приходит к ним в автомобилестроении, строительстве дорог, инфраструктурных проектах. Рыба в свободном плавании слаба. Она сможет заработать себе на корм, но не более того. Мужчинам-Рыбам нужны бизнес-партнеры, потому что в бизнесе им всегда лучше работать стаей.