ИДЕАЛЬНЫЙ СНИМОК! ⟩ Певица Хелен Адамсон опубликовала нежное фото на руках у незнакомца среди песков Омана

Певица ранее признавалась в соцсетях, что больше года пережила самый трудный период в жизни и не знала, что делать дальше. Но время, как известно, лечит, и Хелен радовала поклонников жизнеутверждающими снимками. Но судя по сегодняшнему посту, душевная рана Хелен все еще кровоточит.

«Когда мои долгосрочные отношения закончились и мое сердце разбилось, я была в величайшем замешательстве и не знала, что мне делать и как жить дальше. Я не понимала, почему и что пошло не так, кто ошибся, что можно было изменить, чтобы избежать разрыва. И я постоянно прокручивала в голове эти вопросы, но ответа не находила. ⁠Шло время, и ответы нашлись сами собой. Да, было страшно смотреть правде в глаза, увидеть и понять те действия, которые я раньше упорно не замечала.