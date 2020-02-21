ИДЕАЛЬНЫЙ СНИМОК! ⟩ Певица Хелен Адамсон опубликовала нежное фото на руках у незнакомца среди песков Омана

Певица и путешественница Хелен Адамсон (32 года) поделилась со своими подписчиками в Instagram размышлениями о любви и разлуке.
Певица ранее признавалась в соцсетях, что больше года пережила самый трудный период в жизни и не знала, что делать дальше. Но время, как известно, лечит, и Хелен радовала поклонников жизнеутверждающими снимками. Но судя по сегодняшнему посту, душевная рана Хелен все еще кровоточит.
«Когда мои долгосрочные отношения закончились и мое сердце разбилось, я была в величайшем замешательстве и не знала, что мне делать и как жить дальше. Я не понимала, почему и что пошло не так, кто ошибся, что можно было изменить, чтобы избежать разрыва. И я постоянно прокручивала в голове эти вопросы, но ответа не находила. Шло время, и ответы нашлись сами собой. Да, было страшно смотреть правде в глаза, увидеть и понять те действия, которые я раньше упорно не замечала.
Некоторое время назад я написала откровенный пост в своем блоге, где рассказала, что я пережила и как пришла к пониманию случившегося со мной. Это путешествие помогло мне лучше понять жизнь и отношения», - подписала фотографию Хелен.
Подписчики отреагировали восхищенными комментариями.