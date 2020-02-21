БОГИНЯ! ⟩ Эстонская путешественница Лиза Линд раззадорила фанатов новым сексуальным снимком

На фотографии Лиза стоит в идеально сидящем на ее фигуре купальнике в прозрачной воде Карибского моря. Солнце отражается ровно на ее груди, сияя словно драгоценный кулон. Кажется, что Лиза, как Афродита, вот-вот выйдет из пны морской, чтобы покорять весь мир своей красотой. «Твой свет светит ярче в темноте», - подписала яркий снимок Лиза.