Пт, 21.02.2020
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БОГИНЯ! ⟩ Эстонская путешественница Лиза Линд раззадорила фанатов новым сексуальным снимком

Лиза Линд

ФОТО: Instagram

Самая сексапильная блондинка Эстонии Лиза Линд снова опубликовала снимок из жаркой Доминиканы. Такой же жаркий, как и страна, где отдыхает эстонская красотка.

На фотографии Лиза стоит в идеально сидящем на ее фигуре купальнике в прозрачной воде Карибского моря. Солнце отражается ровно на ее груди, сияя словно драгоценный кулон. Кажется, что Лиза, как Афродита, вот-вот выйдет из пны морской, чтобы покорять весь мир своей красотой. «Твой свет светит ярче в темноте», - подписала яркий снимок Лиза.

Лиза Линд

ФОТО: Instagram

За день эта фотография набрала более двух тысяч лайков.

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