ВИДЕО ⟩ Камеры в кабинете гинеколога: шокирующая история из Калининграда

Екатерина Серебренникова была шокирована, узнав, что ее визит к гинекологу может в любой момент стать достоянием общественности. По словам женщины, в кабинетах врачей роддома №4 установлены камеры, которые направлены прямо на кушетку для пациенток. «Я испытала такой стыд, и на душе было неприятно. В тот момент я даже растерялась, так как не понимала, имеют ли они право меня снимать или нет»,— пожаловалась она.

Более того, доступ к видеоматериалам имеет не только медицинский персонал, но и системный администратор. Теперь жительницы Калининграда обходят роддом стороной, опасаясь не только обнародования интимных кадров, но и разглашения врачебной тайны. Ведь, как выяснилось, камеры записывают и звук. «Я пошла к заведующей. Она сказала: «Извините, у нас запрещена съемка». То есть нас можно снимать, а ее нельзя?» — возмущалась подруга пациентки.

Екатерина возмущена заявлениями главного врача

Главный врач роддома Олег Седнев не стал прятаться от журналистов и лично пришел в студию программы «Пусть говорят», чтобы прояснить ситуацию. Мужчина уверяет, что действует в целях проверки персонала, а камера якобы направлена исключительно на рабочий стол. «Мы столкнулись с большим количеством негативных обращений по поводу качества оказываемой помощи», — говорил Седнев.

Серебренникова хотела лично удостовериться в том, что пациенты не попадают к кадр, и попросила предоставить видеоматериал. Однако юрист клиники объяснила, что согласно регламенту ролик был автоматически удален по истечению срока хранения. Впрочем, по уверениям самой пациентки, она обратилась сразу после приема и все равно получила отказ.

«Уголовный кодекс четко говорит о том, что сбор и распространение информации, составляющей личную или семейную тайну — уголовно наказуемое деяние», — обратился к представителям роддома адвокат Жан Семенов, пишет «Стархит».