ФОТО ⟩ Звезда реалити забралась в ванну и сделала то, чего не должна была делать

Британская звезда реалити Хлоя Ферри (24) никуда не ходит без телефона. Недавно она поделилась с 3,4 миллионами своих поклонников фотографией из ванны.
Но, конечно, Хлоя не первая и не последняя, которая делает подобные снимки в ванной.
Уже в марте 2019 года Elu24 писал, как в Instagram появлялись фотографии звезд из ванных комнат. В то время, как некоторые звезды прикрывали себя пеной для ванны, другие наоборот показывали свои обнаженные тела.
Тренд имел успех у таких звезд как Ким Кардашьян, Эмили Ратаковски, Луиза Томпсон ja Шантель Джеффрис.
А что думаете вы, женщинам стоит фотграфировать свое обнаженное тело?