ФОТО ⟩ Звезда реалити забралась в ванну и сделала то, чего не должна была делать

Но, конечно, Хлоя не первая и не последняя, которая делает подобные снимки в ванной.

Уже в марте 2019 года Elu24 писал, как в Instagram появлялись фотографии звезд из ванных комнат. В то время, как некоторые звезды прикрывали себя пеной для ванны, другие наоборот показывали свои обнаженные тела.