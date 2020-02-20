Чт, 20.02.2020
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ФОТО ⟩ Звезда реалити забралась в ванну и сделала то, чего не должна была делать

Хлоя Ферри в 2018 году в Испании.

ФОТО: PA images/Scanpix

Британская звезда реалити Хлоя Ферри (24) никуда не ходит без телефона. Недавно она поделилась с 3,4 миллионами своих поклонников фотографией из ванны.

Но, конечно, Хлоя не первая и не последняя, которая делает подобные снимки в ванной.

Уже в марте 2019 года Elu24 писал, как в Instagram появлялись фотографии звезд из ванных комнат. В то время, как некоторые звезды прикрывали себя пеной для ванны, другие наоборот показывали свои обнаженные тела.

Тренд имел успех у таких звезд как Ким Кардашьян, Эмили Ратаковски, Луиза Томпсон ja Шантель Джеффрис. 

А что думаете вы, женщинам стоит фотграфировать свое обнаженное тело?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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