ВАЖНО ЗНАТЬ ⟩ Как и сколько варить говядину

Как выбрать говядину

Качественное охлажденное мясо должно быть красного цвета, без темных и зеленоватых пятен. Жир белый, желтоватый цвет — признак жесткости, так как бывает у мяса старых животных. На куске не должно быть слизи и сгустков крови.

На ощупь свежая говядина упругая, а если надавить на кусок, след быстро разглаживается. Запах у качественного мяса приятный, в нем нет посторонних ароматов.

Упаковка качественного замороженного мяса должна быть целой, без каких‑либо повреждений и с четким указанием данных о продукте. Льда в ней практически не должно быть, а если его много — говядину наверняка замораживали не один раз и неправильно хранили.

Как подготовить говядину

Замороженное мясо лучше сначала оттаять, чтобы оно равномерно проварилось и получилось более сочным.

Чтобы разморозить говядину, оставьте ее в холодильнике на несколько часов. Если хотите ускорить процесс, положите мясо в пакет, завяжите, а после засуньте в емкость с прохладной водой при комнатной температуре.

Размороженную или охлажденную говядину промойте под проточной водой комнатной температуры. Варите мясо на кости, если нужен бульон или вы планируете варить суп. Если говядина требуется для салатов или других блюд, используйте мякоть.

Сколько варить говядину

Мясо варится около 2–2,5 часа, если его не разморозить — время увеличивается. Чтобы приготовилось быстрее, порежьте говядину на небольшие кусочки одинакового размера.