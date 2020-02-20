ЗАПОМНИ ⟩ Вот что нужно знать всем любителям крабовых палочек

К сожалению, многие производители грешат тем, что добавляют в состав крабовых палочек разнообразные усилители вкуса, стабилизаторы, загустители и ароматизаторы. Самое ужасное, что некоторые из них умудряются заменить главный компонент крабовых палочек — сурими (рыбный фарш).

Очень важно подойти правильно к выбору крабовых палочек. Стоит уделить этому процессу некоторое время, чтобы остановиться на качественном продукте, который не принесет вреда здоровью.

Как выбрать крабовые палочки

Состав

Это главное, на что нужно обратить внимание при выборе крабовых палочек. Если в списке компонентов на первом месте стоит сурими, значит, продукт вполне хорошего качества. Если сурими находится на втором месте, следовательно количество рыбы в палочках минимально.

Иногда в составе крабовых палочек вообще нет рыбы, а есть крахмал, соевый белок и разнообразные заменители. В этом случае стоит отказаться от покупки подобного полуфабриката.

Внешний вид

Большое значение имеет внешний вид крабовых палочек: продукт должен быть окрашен лишь с одной стороны. Цвет палочек должен варьироваться от светло-розового до розово-красного. Ярко-алый цвет полуфабриката свидетельствует об избыточном количестве красителя в составе продукта.

Также крабовые палочки должны быть гладкими, ровными и упругими. Не стоит покупать продукт, который ломается и крошится.

Упаковка

О том, что крабовые палочки побывали несколько раз в морозильной камере, можно узнать по упаковке. Зачастую в ней есть небольшое количество льда или снега. Крабовые палочки, расфасованные в герметичную упаковку, должны быть одинакового размера и формы. При выборе этого полуфабриката лучше отдать предпочтение продукции известных производителей, ведь с рыбой шутки плохи.

Смотрим, что внутри

Сурими — весьма эластичная масса, которая поддается деформации. Попробуй согнуть крабовую палочку. Если она лишь слегка потрескалась в месте сгиба, значит, продукт качественный. Если сломается — в полуфабрикате слишком много крахмала.

Также стоит попробовать развернуть крабовую палочку. Если удается провернуть такую манипуляцию, значит, в продукте много сурими. Если при разворачивании палочка превращается в липкую массу, это тоже признак того, что в продукте много крахмала. Стоит отдать предпочтение тем крабовым палочкам, в составе которых небольшое количество картофельного крахмала.