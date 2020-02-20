Представителям каких знаков Зодиака нельзя менять работу в 2020 году

Астрологи рассказали, представителям каких знаков зодиака нельзя менять работу в этом году. Об этом пишет портал Wday.ru.

По словам экспертов, високосный год обещает стать непростым во многих отношениях, и в том числе по части заработка. До апреля перейти на другую работу можно почти всем знакам Зодиака, а позже делать этого не рекомендуется.

Такой порядок определяет положение Юпитера. В декабре 2019-го он впервые за 12 лет перешел в созвездие Козерога и будет находиться там в падении до декабря 2020-го.

Козерог — десятый по счету знак, отвечающий за работу. Юпитер же отвечает за деньги, карьеру и удачу. Падение Юпитера в Козероге не сулит успехов в труде. Поэтому астрологи советуют выждать более благоприятное время для смены рабочего места.