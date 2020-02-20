Жительница Эстонии сбежала в российский монастырь, спасая детей от «странных игр» отца

Сегодня с Йостена сняты все обвинения и суд восстановил его в правах на обеих дочерей. Однако, супруга Финсерасена пропала вместе с детьми еще в декабре. До сегодняшнего дня не было известно, где находится сама Анна с детьми.

Теперь же KUUUURIJA со ссылкой на «Комсомольскую правду» опубликовала точку зрения матери дочерей Анны и ее примерное местонахождение.

35-летняя Анна этническая русская, но родилась и всю жизнь жила в Эстонии. Уже больше месяца она вместе с дочерьми 8 и 9 лет прячется в далеком монастыре во Владимирской области, потому что, по словам женщины, в Эстонии не смогла найти защиты.

- Мне больше некуда было бежать, - говорит мне Анна. - Несмотря на то, что обвинения в педофилии против моего мужа поддерживали и органы опеки и прокуратура, суды полностью встали на его сторону. Я все проиграла. Он норвежец. И у них, оказывается, считается нормальным, что отец моется в ванне с маленькими дочками и спит с ними голым в одной кровати.

- Мне дают компьютер в монастыре. Я сама без средств связи. Не включаю ни телефоны, ничего. Я не знаю, что со мной будет дальше. Но я не могу отдать своих девочек. Буду биться за них до конца.

«Моется голым с дочкой в ванне? Ничего такого...»

Но сотрудники норвежской Службы защиты детей «Берневерн» (которая считается самой драконовской в мире) и полицейские не увидели в этом эпизоде ничего странного.

- Это нормально, что отец моет дочерей не достигших 7-летнего возраста, сказали мне они, - продолжает Анна. - Как я не пыталась объяснить, что никто никого не мыл, девочка даже не была в ванне меня не услышали. Я тогда подумала, что может мой норвежский язык недостаточно хорош и я плохо объяснила? Но то, что я узнала дальше, вообще не укладывалось в голове. Оказывается, отец моего мужа когда-то был осужден за педофилию! Ему дали 4 года, но отсидел он только два. И один из полицейских, пришедший к нам в дом, участвовал при задержании деда.

В тайне от мужа Анна сделала дочерям эстонские паспорта и при первом же удобном случае сбежала обратно в Таллинн, где подала на развод.