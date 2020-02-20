В российской Сибири, например, в Омске, бывают суровые зимы и довольно низкие температуры, которые заставляют бездомных искать места, где можно было бы согреться и поспать.

Бездомные пытаются выжить при температуре -30 градусов, находя различные хитроумные способы, пишет reuters.com.

Как и многие бездомные в Сибири, Алексей Вергунов переживает морозные ночи возле промышленной трубы теплотрассы. Это опасное существование. Чуть дальше от трубы - и можно умереть от холода, слишком близко - можно получить серьезные ожоги. И бездомные могут не заметить этого, потому что постоянно пьют алкоголь, чтобы согреться и хоть как-то уйти от унылой реальности.

46-летний Алексей Вергунов бомжует уже 11 лет, он привык и смирился с таким существованием. «Вы спите ночью с закрытыми глазами, но ваши уши все слышат», - говорит он.

46-летний Алексей Вергунов и его собака Белла ФОТО: Алексей Мальгавко/REUTERS/Scanpix

Раньше у Алексея была вторая половинка, с которой они жили на вокзале и около него, но Аленка умерла два года назад от рака печени, и Вергунов совсем потерял волю к жизни. «Я живу одним днем, - рассказывает Вергунов. - Если бы я нашел такую ​​женщину, как Алена, я мог бы попытаться снова вернуться в общество, но я не могу найти никого, похожего на нее».

Вергунов называет себя Леха Борода. Он один из 3500 бездомных, официально проживающих в Омске, хотя реальная цифра, вероятно, выше. Он один из немногих, кто останавливается, чтобы поговорить и посмеяться с жителями города. «Это ты замерзнешь в своей квартире под тремя одеялами, а не я между трубами», - любит шутить Вергунов.

Алексей Вергунов (справа) находит в мусорнике недопитую бутылку и опустошает ее. Рядом с ним его приятель Александр. ФОТО: Алексей Мальгавко/REUTERS/Scanpix

Его любимое время - ночь, потому что тихо и в городе, и на мусорной свалке, и Алексей может свободно бродить в поисках стеклянных бутылок и других предметов, пригодных для повторного использования, которые он может сдать за небольшие деньги.

В Омске, который находится в трех часовых поясах к востоку от Москвы, есть ночлежка для бездомных. Но это на окраине города, и Вергунов там не ночует, поскольку местные бездомные не позволят ему копаться на соседней свалке.

Вергунов как-то спас жизнь 49-летнему Саше, когда того пытались поджечь. Теперь троица, к которой присоединилась и 44-летняя Люся Степанова, всегда вместе. ФОТО: Алексей Мальгавко/REUTERS/Scanpix

44-летняя Люся Степанова думает, что сможет вернуться к нормальной жизни после 27 лет, проведенных на улице. «Я хочу пойти домой, к матери, - мечтает Люся, хотя и признает, что повернуть время вспять невозможно, и бездомные годы не вычеркнешь из жизни. - Наверное, уж слишком поздно, мой поезд ушел».

В прошлом месяце она была госпитализирована на три недели с серьезными ожогами на теле - женщина заснула слишком близко от трубы. Сейчас Люся находится в реабилитационном центре в 30 километрах от города в селе Розовка.

44-летняя Люся Степанова в реабилитационном центре ФОТО: Aлексей Мальгавко/REUTERS/Scanpix

Снимок омского фотографа Алексея Мальгавко из сибирской глубинки вошел в список лучших фотографий недели по версии CNN. Издание периодически подбирает и публикует самые красивые и интересные снимки со всего мира. В ТОП CNN Алексей попадает не первый раз. Специализация фотографа — социальные темы. Его называют фотографом, чьи снимки берут за душу.

Бездомных в Омске подкармливает благотворительная организация Caritas ФОТО: Aлексей Мальгавко/REUTERS/Scanpix