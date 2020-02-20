МИНУС 45 ⟩ Строгая диета и стремительное похудение испортили характер певицы Адель

Особенно это касается журналистов и фотографов, которые хотят запечатлеть певицу в новом образе. Но звезду это все больше раздражает. Так, собираясь на свадьбу к подруге, она заметила подоспевших папарацци и разразилась нецензурной бранью. По словам инсайдеров, после того, как звезда сбросила вес, она стала очень нервной. Напомним, что Адель удалось похудеть аж на 45 килограмм. Как рассказал тренер певицы, Адель пришлось жестко ограничить себя в еде и сократить в два раза дневную норму калорий, а также регулярно заниматься тренировками с элементами пилатеса.

Но такой неприятный инцидент не помешал Адель позже веселиться на свадьбе Лоры Докрилл и ее возлюбленного Уго Уайта.

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Причем, звезда не просто была приглашенной гостьей, она лично обвенчала невесту и жениха. А после торжественной части Адель поднялась на сцену и исполнила несколько своих хитов, в том числе одну из своих самых популярных песен Rolling In The Deep. В этот вечер в репертуаре звезды были не только ее композиции: она также исполнила хит Spice Up Your Life известной британской группы Spice Girls.