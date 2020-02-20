ЭТО ШОК! ⟩ Дочь певицы Валерии Анна раскрыла свое настоящее имя

Певица опубликовала откровенный пост в своем блоге, поделившись подборкой фактов о себе. «Я — Шена. Да, это мое настоящее имя. Шок», — написала артистка. Оказалось, что Анна — это только ее церковное имя, полученное при крещении, но не имеющее юридической силы.

Поклонники блондинки не сразу поняли, что та говорит серьезно, и решили задать ей прямой вопрос. «А по паспорту вас как зовут? Неужели Шена?» — уточнили подписчики. Дочь Валерии заверила, что всё так и есть.