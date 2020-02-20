СМОТРИ ⟩ Романтический шок: эстонец приехал домой с работы и такого он точно не ожидал увидеть

Сегодня в эфир телеканала TV3 выйдет передача «Наша свадьба», где герой программы испытает настоящий шок! Придя домой, он окажется на своей собственной свадьбе, которая была организована его возлюбленной в тайне.
Такую свадьбу решила закатить Кристийна, потому что любит Марко. Они уже более двух лет помолвлены, но трое детей не давали возможности развивать отношения. Но Кристийна решила взять инициативу в свои руки и приготовила для Марко тайную свадьбу, о которой мужчина узнал только в день праздника!
Как вы думаете, оценит ли Марко такой сюрприз или происходящее вокруг станет для него настоящим шоком? Хотелось бы видеть реакцию мужчины, который приехал с работы и одет не самым модным образом, а тут такое!