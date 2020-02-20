СМОТРИ ⟩ Романтический шок: эстонец приехал домой с работы и такого он точно не ожидал увидеть

Такую свадьбу решила закатить Кристийна, потому что любит Марко. Они уже более двух лет помолвлены, но трое детей не давали возможности развивать отношения. Но Кристийна решила взять инициативу в свои руки и приготовила для Марко тайную свадьбу, о которой мужчина узнал только в день праздника!