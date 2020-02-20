НЕ ВЫНЕСЛА ДУША ПОЭТА ⟩ Стала известна истинная причина ухода Шепелева с Первого канала

Между тем Telegram-канала «Желток» со ссылкой на анонимный источник сообщил, что истиной причиной ухода Шепелева с Первого канала стала Ксения Собчак, а точнее размер ее зарплаты.

По данным инсайдера, телеведущий обиделся на то, что ему снизили зарплату, при этом Первый канал согласился платить огромные средства Ксении Собчак, которая стартовала не совсем пока еще удачно с шоу «Док-ток».

«Он реально ушел из-за зп. И главная причина в том, что ему понизили, а Собчак сходу дали гигантскую зп, при том что ее шоу никто не смотрит. Конечно, Диме было обидно. Начальство до последнего думало, что он не уйдет никуда, у него ведь скоро свадьба и вроде как ребенок», — сообщил источник.

Между тем поднявшаяся в Сети волна негодования и беспокойства в связи с уходом телеведущего с Первого канала вынудила Шепелева через Instagram обратится к своим подписчикам, поблагодарив всех за добрые слова и назвав свое решение взвешенным.

По его словам, никакой трагедии в произошедшем нет. «Прислушиваюсь к себе и делаю то, что считаю правильным», — заключил ведущий.

Он отметил, что некоторые комментарии к его посту об уходе с Первого канала выглядят так, как будто бы он умер. Шепелев заверил подписчиков в том, что в его жизни все в порядке, и выразил уверенность, что любые перемены всегда к лучшему, пишет Topnews.