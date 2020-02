СЕКСУАЛЬНОСТЬ УРОВНЯ БОГ ⟩ Рита Ора надела бикини, в которое вместилось далеко не всё

Исполнителница хита The Hot Right Now передала фанатам привет из Лос-Анджелеса, США, где находится сейчас, пишет Лайф со ссылкой на Daily Mail. Девушка выложила в Instagram снимок, на котором позировала, расположившись на зеленой лужайке, залитой солнечным светом.