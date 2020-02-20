СЕКСУАЛЬНОСТЬ УРОВНЯ БОГ ⟩ Рита Ора надела бикини, в которое вместилось далеко не всё

Исполнителница хита The Hot Right Now передала фанатам привет из Лос-Анджелеса, США, где находится сейчас, пишет Лайф со ссылкой на Daily Mail . Девушка выложила в Instagram снимок, на котором позировала, расположившись на зеленой лужайке, залитой солнечным светом.

Для фото Ора надела крошечное черное бикини, которое оказалось ей явно не по размеру. Артистке удалось показать стройное загорелое тело во всей красе. Однако певица, которая спряталась от солнца, выглядела довольно печальной, и на то были причины. Ранее британка рассказала, что ей пришлось перенести тонзиллэктомию — операцию по удалению миндалин. И теперь девушка пожелала фанатам беречь себя и наслаждаться каждым мгновением. «Наслаждайтесь жизнью. Пожалуйста. Берегите свое сердце и гордитесь собой», - написала Ора под сногсшибательным снимком.