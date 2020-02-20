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Ксения Собчак снялась в новом сериале своего мужа

Ксения Собчак и Константин Богомолов, 19.02.2020

ФОТО: Mikhail Metzel/TASS

Телеведущая получила роль в сериале Константина Богомолова «Хороший человек», сообщает Mail.ru.

Режиссер Константин Богомолов завершил съемки сериала «Хороший человек» для платформы Start. Многосерийный триллер основан на реальной истории ангарского маньяка, который убил несколько десятков женщин в Иркутской области, объясняя это тем, что избавляет общество от женских пороков. Мужчина был арестован в 2012 году, в 2015-м приговорен к пожизненному заключению.

Одна из ролей в шоу досталась супруге Богомолова — телеведущей Ксении Собчак. Она сыграла властную бизнес-леди, стремящуюся захватить власть в маленьком провинциальном городе. По словам Собчак, охарактеризовавшей свою роль как очень интересную, большую, ей было комфортно работать в этом проекте. Звезда отметила также, что совместная работа с супругом создает новые флюиды в отношениях:

Если нужно влюбиться в собственного мужа еще раз, нужно прийти к нему на работу. Он гениально работает с актерами. Это бесценный опыт: то, как он работает с тобой — орет, манипулирует, что-то из тебя вынимает. Это дорогого стоит.

– отметила Ксения Собчак.

По словам Богомолова, зрителей ждет история с саспенсом, с детективом, не гламурная, достаточно драматичная и местами страшная. Режиссер добавил, что шоу радикально отличается от его первого сериала — «Содержанок». «Это было определяющим при моем выборе нового проекта», — пояснил постановщик.

По сюжету «Хорошего человека», в тихий городок Рубежный приезжает молодой следователь из Москвы Евгения Ключевская (Юлия Снигирь). Начальство просит ее проверить информацию СМИ о местном серийном убийце. В Рубежном москвичку встречают прохладно. Напарником героини становится следователь Иван Крутихин (Никита Ефремов). В сериале также сыграли Андрей Бурковский, Александра Ребенок, Маруся Фомина, Александр Семчев, Артем Михалков, Антон Табаков, Полина Кутепова и другие.

Шоу будет состоять из восьми серий. Дата премьеры пока не сообщается.

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