В ЛЕГКОЙ ВЕРСИИ ⟩ Шоу «Голое влечение», где пары выбирают друг друга по гениталиям, могло бы быть и в Эстонии

Британский проект «Голое влечение» - это смелый взгляд на вопрос выбора второй половинки. Приходящие в студию участники мечтают о том, чтобы найти себе человека, с которым им было бы приятно завести роман и надеяться на дальнейшее продолжение отношений. Ведущий предлагает участнику выбрать определенную часть тела кандидата, чтобы подробнее ее рассмотреть. Главная особенность шоу - все кандидаты без одежды, так что проект покажет, что больше всего интересует современных людей, находящихся в поиске второй половинки.

Заставка шоу «Голое влечение» на канале Kanal 11. ФОТО: скриншот видео

Принимают участие в шоу одинокие мужчины и женщины, которым предлагается выбрать себе партнера из шести кандидатов. Все кандидаты предстают перед участниками без одежды. После того как выбор сделан, образовавшейся паре предлагается сходить на свидание чтобы понять, подходят ли они друг другу.

Британские организаторы шоу отмечают, что ставили перед собой цель отойти от привычных шоу знакомств, и поставить участников в те условия, которые обычно «заканчивают все хорошие свидания».

Кроме того, инициаторы проекта ссылаются на ряд ученых, которые утверждают, что многие люди выбирают себе партнера по строению его тела, или же по физической форме.