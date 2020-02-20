В ЛЕГКОЙ ВЕРСИИ ⟩ Шоу «Голое влечение», где пары выбирают друг друга по гениталиям, могло бы быть и в Эстонии

Внимание!
Это содержание предназначено только для взрослых.
Эстонская телеведущая Сейли Воогре рассказала в программе Õhtu! о забавном шоу знакомств, которое идет в Великобритании. Такое шоу знакомства без тени смущения. Как найти идеального партнера, исходя из физических параметров? На шоу знакомств 18+ на британском ТВ. Всё, что вы знали и не знали о сексуальной привлекательности есть в шоу NAKED ATTRACTION или «Голое влечение», пишет Elu24.
Британский проект «Голое влечение» - это смелый взгляд на вопрос выбора второй половинки. Приходящие в студию участники мечтают о том, чтобы найти себе человека, с которым им было бы приятно завести роман и надеяться на дальнейшее продолжение отношений. Ведущий предлагает участнику выбрать определенную часть тела кандидата, чтобы подробнее ее рассмотреть. Главная особенность шоу - все кандидаты без одежды, так что проект покажет, что больше всего интересует современных людей, находящихся в поиске второй половинки.
Принимают участие в шоу одинокие мужчины и женщины, которым предлагается выбрать себе партнера из шести кандидатов. Все кандидаты предстают перед участниками без одежды. После того как выбор сделан, образовавшейся паре предлагается сходить на свидание чтобы понять, подходят ли они друг другу.
Британские организаторы шоу отмечают, что ставили перед собой цель отойти от привычных шоу знакомств, и поставить участников в те условия, которые обычно «заканчивают все хорошие свидания».
Кроме того, инициаторы проекта ссылаются на ряд ученых, которые утверждают, что многие люди выбирают себе партнера по строению его тела, или же по физической форме.
Облегченную версию этой же игры попробовала программа Õhtu! В эфире появилась звезда реалити-шоу Сейди Воогре, которая согласилась, что такое шоу спокойно может быть на телевидении и в Эстонии. Правда, в британской версии участники должны быть голыми, что, конечно же, у нас невозможно.