Чт, 20.02.2020
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Сына Стаса Намина избили и ограбили в Москве

Стас Намин

ФОТО: скриншот видео

Наследника музыканта лишили iPhone, но полиция напала на след злоумышленников, пишет Пятый канал.

Злоумышленники ограбили 34-летнего сына Стаса Намина Романа Микояна. Инцидент произошел в Москве 1 февраля. По данным источников, в пять утра на улице Воздвиженка мужчину избили и отняли у него iPhone 6S стоимостью в десять тысяч рублей.

В тот же день потерпевший написал заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Роман Микоян — приемный сын лидера ансамбля «Цветы». Намин женился на его матери, когда мальчику был год. Кроме того, Роман — правнук революционера и государственного деятеля Анастаса Микояна.

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