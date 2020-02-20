Сына Стаса Намина избили и ограбили в Москве

Злоумышленники ограбили 34-летнего сына Стаса Намина Романа Микояна. Инцидент произошел в Москве 1 февраля. По данным источников, в пять утра на улице Воздвиженка мужчину избили и отняли у него iPhone 6S стоимостью в десять тысяч рублей.
В тот же день потерпевший написал заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело.
Роман Микоян — приемный сын лидера ансамбля «Цветы». Намин женился на его матери, когда мальчику был год. Кроме того, Роман — правнук революционера и государственного деятеля Анастаса Микояна.