МИЛОЕ ВИДЕО ⟩ Певица Ингер с матерью изменили ее конкурсную песню для Eesti Laul и вот что получилось!

«Идею этой версии придумала я, и моя мать, которая работает дирижером, сразу согласилась воплотить это в жизнь», — сказала Ингер. «Это был первый раз, когда я сотрудничала с мамой в области музыки, и это был особенный момент для меня. Моя мама вдохновила меня заниматься музыкой еще в детстве, и я, вероятно, унаследовала свою музыкальность от нее», — добавила она.