МИЛОЕ ВИДЕО ⟩ Певица Ингер с матерью изменили ее конкурсную песню для Eesti Laul и вот что получилось!

Учавствующая в финале Eesti Laul певица Ингер записала кавер-версию своей песни «Only Dream» с хором, которым руководила ее мать Янне Фридолин.
В клипе Ингер исполняет свою песню с детским хором начальной школы Рахумяэ под руководством своей матери Янне, которая также дирижировала на певческом празднике.
«Идею этой версии придумала я, и моя мать, которая работает дирижером, сразу согласилась воплотить это в жизнь», — сказала Ингер. «Это был первый раз, когда я сотрудничала с мамой в области музыки, и это был особенный момент для меня. Моя мама вдохновила меня заниматься музыкой еще в детстве, и я, вероятно, унаследовала свою музыкальность от нее», — добавила она.
Ингер участвует в финале Eesti Laul со своей песней «Only Dream», созданной в сотрудничестве с музыкальным продюсером Карлом-Андером Рейсманном. В прошлом году Ингер также вышла в финал Eesti Laul, где заняла 6-е место с песней «Coming Home». Финал Eesti Laul состоится 29 февраля в Таллинне, в Саку Суурхалль, сообщает Elu24.
Слушайте кавер-версию с хором!