Что нужно сделать каждому знаку Зодиака, когда у них случается плохой день

Овен: Физическая активность

Овен может, например, пойти на пробежку, посетить тренажерный зал, заняться любовью или сделать что-нибудь совсем простое, например, сыграть в динамичную видеоигру. То есть все, что позволит ему освободиться от чувства разочарования. Если у него получится снять этот стресс, настроение изменится к лучшему прежде, чем он это осознает.

Телец: Побаловать себя

Телец знает, что побаловать себя – это лучшая тактика, которая поможет ему в тяжелый день. К примеру, он может посетить СПА-салон, сделать маникюр или просто насладиться ванной с пеной и бокалом вина. Если Тельцу удастся расслабиться, плохому дню станет слишком скучно с ним.

Близнецы: Пообщаться с друзьями, чтобы отвлечься

Близнецы, как известно, тонко чувствуют связь с окружающими. Несмотря на независимый характер и умение жить собственным умом, практически у всех Близнецов есть друзья с определенными интересами, с которыми они могут поговорить в любой момент. Поэтому в неудачный день они всегда могут связаться с парой своих друзей и провести какой-нибудь увлекательный групповой чат. И вскоре они обязательно почувствуют, как улучшилось их настроение.

Рак: Выговориться в компании любимого человека

Раки – это прирожденные опекуны, но самим им рассказывать о своих проблемах бывает достаточно нелегко. Но если у них есть близкий человек, которому они полностью доверяют, то Раки обязательно поделятся своими чувствами. И сразу после того, как выговорятся, они поймут, что чувствуют себя намного легче.

Лев: Напоминание о его сильных сторонах

Лев кажется достаточно уверенным в себе человеком, но он так же, как и мы все, реагирует на неприятности. Поэтому совсем неудивительно, что в трудные дни его самооценка снижается. Конечно, в глубине души он не перестает помнить о своих сильных сторонах, но при этом ему очень хочется услышать о них и от других людей. Это становится для Львов подтверждением, что все видят их величие, и настроение тут же улучшается.

Дева: Сосредоточиться на том, чтобы сделать остаток дня лучше

У каждого человека есть уязвимые стороны, но в трудные времена Девы используют другой подход. Вместо того, чтобы валяться на диване, они предпочитают взять на себя ответственность за остаток дня. Возможно, у них не получится так сразу изменить положение дел, зато они приложат все силы для исправления ситуации. Они будут держать сложившуюся ситуацию под полным контролем – до тех пор, пока все снова не наладится.

Весы: Поддержка друга