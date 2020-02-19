Женщина сыграла на скрипке, пока ей делали операцию на открытом мозге

Ей срочно требовалась операция, но она отказывалась ее делать, потому что боялась утратить способность играть на скрипке. Тогда группа хирургов разработала неожиданный план операции.

Во время удаления опухоли Тернер находилась в сознании. В руки ей дали продезинфицированный музыкальный инструмент, и она продолжала играть на протяжении всей операции. Таким образом врачи могли понять, что процедура проходит успешно и те участки мозга, которые отвечают за способность играть на скрипке, не задеты.

На самом деле это я предложила, если они не против, сыграть на скрипке во время операции,

— рассказала телеканалу ITV Тернер.