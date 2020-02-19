LIMON ПРЕДСТАВЛЯЕТ ⟩ Не можете найти любовь? Альфа-самцы вновь выйдут на охоту в Таллинне уже в марте!
В этот раз на вечеринке «Сезон Охоты» в таллиннском клубе Prive будет жарче, чем всегда.
«В честь 18-го по счету «Сезона Охоты» встретим весну вместе с нашими друзьями - новостным развлекательным порталом Limon», - пишут организаторы на странице мероприятия, которое пройдет 14 марта в клубе Prive.
Вечеринка по поиску возлюбленного или возлюбленной с яркой шоу-программой начнется 14 марта в 23:55 и продлится до 05:55 утра, лучшие современные хиты играет DJ Howdy, а публику развлекает MC Дмитрий Соболевский.
Найти свою добычу вам помогут зеленые и красные ленты на руку.
Зеленый: Свободен(-на)
Красный: Занят(-а)
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