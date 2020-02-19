LIMON ПРЕДСТАВЛЯЕТ ⟩ Не можете найти любовь? Альфа-самцы вновь выйдут на охоту в Таллинне уже в марте!

«В честь 18-го по счету «Сезона Охоты» встретим весну вместе с нашими друзьями - новостным развлекательным порталом Limon», - пишут организаторы на странице мероприятия, которое пройдет 14 марта в клубе Prive.

Вечеринка по поиску возлюбленного или возлюбленной с яркой шоу-программой начнется 14 марта в 23:55 и продлится до 05:55 утра, лучшие современные хиты играет DJ Howdy, а публику развлекает MC Дмитрий Соболевский.

Найти свою добычу вам помогут зеленые и красные ленты на руку.

Зеленый: Свободен(-на)

Красный: Занят(-а)

🍋Всю ночь лимонный коктейль портала Limon.ee по специальной скидке!