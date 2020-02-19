Ср, 19.02.2020
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КОШМАР НА УЛИЦЕ ЙЫЕ ⟩ Жительницу Таллинна шокировало зрелище у подъезда жилого дома

ФОТО: limon.ee

Для кого-то 14 февраля — один из самых романтичных дней в году. Друзья благодарят друг друга за годы теплого общения, а счастливые в отношениях люди не упускают шанса еще раз признаться в любви своей второй половинке... Что ж, пускай нам доподлинно не известно, пал ли розовый плюшевый медведь жертвой чьих-то разорванных отношений, зато самого его знатно разорвало. Уж с этим никто не поспорит...

Сегодня в редакцию Limon.ee поступило фото от читательницы портала Алины. Снимок был сделан в Таллинне у входа в дом на улице Йые. 

Отголоски 14 февраля, видимо. Уронили мишку на пол, оторвали мишке лапу. Прямо теряюсь в догадках, какая драма стоит за этим фото, 

— пишет девушка. 

ФОТО: фото читателя

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