КОШМАР НА УЛИЦЕ ЙЫЕ ⟩ Жительницу Таллинна шокировало зрелище у подъезда жилого дома

Для кого-то 14 февраля — один из самых романтичных дней в году. Друзья благодарят друг друга за годы теплого общения, а счастливые в отношениях люди не упускают шанса еще раз признаться в любви своей второй половинке... Что ж, пускай нам доподлинно не известно, пал ли розовый плюшевый медведь жертвой чьих-то разорванных отношений, зато самого его знатно разорвало. Уж с этим никто не поспорит...