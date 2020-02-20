САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ ⟩ Экстрасенс Илона Калдре рассказала, как сделать жизнь счастливее и богаче 20.02.2020

Экстрасенс Илона Калдре советует не пропустить 20.02.2020 и провести простейшие ритуалы, которые наполнят нас новой энергией. В первую очередь следует наладить связь поколений, проще говоря, пообщаться с детьми, родителями, близкими для вас людьми и сказать им добрые слова.

«Обязательно помойте в доме все зеркала и стекла, чтобы с этого дня вы видели свое отражение и мир вокруг вас ясным и четким. Для восстановления собственной энергетики рекомендую перед собой в темное время поставить белую свечу и мысленно представить весь сгорающий негатив. Если же вы решили очистить другого человека или пространство дома, то обойдите три раза с горящей свечой вокруг по часовой стрелке. По окончании ритуала огарок свечи следует закопать на пустыре у воды.

Совершая все эти ритуалы, вы можете также ставить рядом соль на блюдце. Она будет впитывать выделяемый негатив. Завершив обряд очищения, соль надо смыть с водой в унитаз. Ритуал с солью также избавит вас от болезней. Если вы верите в силу красной нити, то можно завязать ее на запястье тремя узлами в качестве оберега.

Один из важнейших факторов счастливой жизни – это регулярная чистка и корректировка тонкой энергетики человека. Ведь только сбалансированный организм, гармонично вплетенный во внешний мир, будет действительно здоров.

И пару слов про деньги. В четные числа февраля рекомендуется пересчитывать деньги в кошельке и тщательно планировать свои расходы. Поместите в свой кошелек в качестве денежного талисмана «счастливую двадцадку» (20 евро) и постарайтесь не тратить ее до конца года - это добавит вам уверенности в завтрашнем дне», - рекомендует Илона.

Считается, что двойка приносит финансовый успех. Эксперты говорят, что этот день может принести даже удачу в лотерее и возможность увеличить инвестиции. День 20 февраля примечателен тем, что деньги сами будут приходить к тому, кто их тратит. Самое время купить то, что давно хотелось.

20.02.2020 – почти зеркальная дата — палиндром. Такие числа почитаются людьми, увлекающимися магией. Желания, загаданные в это время, исполнятся. В этот день можно изменить свою судьбу. Поэтому постарайтесь привлечь себе удачу, пока есть такая возможность.

Советы астрологов

Важное условие при загадывании желания - отпустить от себя все помыслы о систематической нехватке денег, собрать и сосредоточить свое внимание на улучшении материальной стороны своей жизни. В этот день каждый должен выбрать себе талисман - монетку. Для этого следует разложить на столе монетки разных достоинств и, хорошо сконцентрировавшись, прислушаться к своей интуиции. Затем перемешав мелочь с закрытыми глазами сразу взять со стола одну монетку. Выбранная монета и станет вашим рычагом для пробуждения денежной энергетики. Финансовый механизм будет работать до тех пор, пока талисман будет при вас. Только об этой монетке нельзя никому рассказывать? а тем более показывать.

Особенно это относится к некоторым знакам Зодиака, которые наделены исключительной энергетикой - Водолей, Овен, Телец, Близнецы, Скорпион, Лев, Козерог и Стрелец. Этим представителям звездного пантеона достаточно лишь подумать о чем-то и это непременно сбудется. В этот день звезды на их стороне!