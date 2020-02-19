Limon представляет! ⟩ Острые темы и громкие журналистские расследования: программа KUUUURIJA теперь на русском языке

Первый выпуск на русском языке вышел во вторник и уже обрадовал сотни зрителей по всей стране, в нем раскрывается тема невиновного, отправленного за решетку по обвинению в педофилии. Тема довольно острая и требовала журналистского вмешательства. Чтобы и говорящим по-русски зрителям было проще в ней разобраться, доступен уже первый выпуск программы на русском языке!

«Мы рады, что смогли реализовать эту идею до конца! Да, темы в программе очень часто совсем не развлекательные, но мы уверены, что смотреть программу KUUUURIJA на русском языке по вторникам станет новой доброй традицией у сотен наших соотечественников, которые смотрели ее и раньше, только на эстонском языке. Ни одна острая тема, освещенная Катрин Луст, больше не останется незамеченной. Будьте с нами, Limon.ee всегда в тренде и с огромным количеством приятных сюрпризов!» - сказал руководитель русских развлекательных порталов концерна AS Postimees Grupp Эдгар Гергель.