Настя Каменских снялась в кружевном корсете и поклонники пришли в восторг

32-летняя Настя Каменских тщательно следит за своей внешностью. Еще несколько лет назад у певицы были проблемы с лишним весом, однако она взяла себя в руки и смогла заметно похудеть и теперь то и дело демонстрирует свою стройную фигуру в социальных сетях, а также продолжает активно заниматься спортом, пишет Экспресс газета.