Настя Каменских снялась в кружевном корсете и поклонники пришли в восторг

32-летняя Настя Каменских тщательно следит за своей внешностью. Еще несколько лет назад у певицы были проблемы с лишним весом, однако она взяла себя в руки и смогла заметно похудеть и теперь то и дело демонстрирует свою стройную фигуру в социальных сетях, а также продолжает активно заниматься спортом, пишет Экспресс газета.
Настя совершенно не стесняется своего внешнего вида и часто не только носит откровенную и облегающую одежду, но и радует поклонников своими смелыми фотографиями в микроблоге и снимается в бикини. На этот раз Каменских решила показать подписчикам чувственный кадр, на котором она сидит в кресле в красивом белом кружевном корсете.
Образ был дополнен широкими темными брюками, длинными серьгами и колье. Выглядела Настя не только стильно, но весьма сексуально, по мнению поклонников, которые завалили артистку комплиментами и отметили, что она наконец нашла золотую середину между элегантностью и откровенностью.
«Просто нет слов как хороша», «Потап везунчик!!!», «Божественно милая, королева. Фантастически сексуальная», «Обожаю вас с Потапом. Такую пару еще поискать», — пишут в комментариях подписчики артистки.