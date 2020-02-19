РАБОТА МЕЧТЫ ⟩ На CV Keskus ищут человека, согласного проспать шесть часов посреди центра Ülemiste

13 марта отмечается Всемирный день сна. По этому случаю магазин матрасов решил пойти на очень необычный рекламный шаг. Для осуществления кампании фирма ищет человека, который может целых шесть часов безмятежно спать посреди торгового центра...

Согласно объявлению, размещенному на портале CV Keskus, человек, который согласится на эту работу, получит просто незабываемые впечатления, ведь когда еще у вас будет возможность хорошенько выспаться прямо в атриуме торгового центра, лежа на комфортабельном матрасе?

Правда, также есть несколько правил, которых должен придерживаться спящий. Например, во время сна голова участника рекламной кампании должна оставаться на видном месте (то есть на подушке), а в конце акции нужно будет поделиться с организатором своими впечатлениями.

Претендовать на эту работу может не каждый. У желающего получить эту должность за плечами должно быть не меньше 18 лет опыта сна, а к самому процессу человек должен подходить со всей серьезностью. Не лишним будет и умение засыпать в любом месте и в любой ситуации...