Семейная идиллия: Мэрилин Керро показала редкое фото с возлюбленным

Если ты чувствуешь, что сдаешься, вспомни, ради чего ты держался до этого. Ни один человек, который достиг своей цели и говорил - "Я всегда был уверен, что все получится" не признается, что у него на самом деле были и минуты сомнения, и часы когда он уже думал, что цель недостижима.

А как Вы считаете ?