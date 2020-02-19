Семейная идиллия: Мэрилин Керро показала редкое фото с возлюбленным

14 января Мэрилин Керро сообщила поклонникам радостную новость — она стала матерью во второй раз. Эстонская ведьма подарила возлюбленному Марку Александру Хансену дочь. Девочку назвали Селин, что по словам Мэрилин означает «божественная», «неземная».
А на днях в Instagram известной эстонской ведьмы появилось фото с возлюбленным.
Если ты чувствуешь, что сдаешься, вспомни, ради чего ты держался до этого. Ни один человек, который достиг своей цели и говорил - "Я всегда был уверен, что все получится" не признается, что у него на самом деле были и минуты сомнения, и часы когда он уже думал, что цель недостижима.
А как Вы считаете ?
- подписала она снимок.
31-летняя Мэрилин Керро тщательно оберегает личную жизнь от посторонних глаз и практически не рассказывает об отце своих детей. До сих пор неизвестно, узаконили ли Мэрилин и Марк отношения, однако Хансен не раз заявлял, что считает ясновидящую супругой.
В июне 2018 года влюбленные впервые стали родителями. Керро родила сына по имени Кайус Уилльям. А на прошлой неделе звезда «Битвы экстрасенсов» ощутила радости материнства во второй раз — у них родилась дочка.
Напомним, ранее Мэрилин состояла в отношениях с Александром Шепсом. Экс-возлюбленные познакомились на съемках известного мистического шоу. Несколько лет коллеги были счастливы, однако в 2017-м ведьма заявила, что они больше не вместе.
Поклонники пары до последнего надеялись на воссоединение Мэрилин и Александра. А когда в микроблоге ясновидящей появился снимок с медиумом подписчики тут же принялись поздравлять экстрасенсов с перемирием. Керро не стала молчать и развеяла домыслы. Она отметила, что теперь с Шепсом ее связывает только дружба. «Мы с Сашей не пара. У каждого из нас своя жизнь, и я очень уважаю Сашу. Если я фотографируюсь с ним — это еще раз доказывает, что мы не враги», — делилась Мэрилин.