ХЛЕБА И ЗРЕЛИЩ! ⟩ Полный список самых крутых музыкальных мероприятий в Эстонии, Финляндии и Латвии в 2020 году

9 мая - фестиваль Made in Estonia в Котле культуры, где выступят NOËP, Syn Cole, Wateva и другие.

11 мая - английская рок-группа Yes в концертном зале Alexela.

30 мая - фестиваль Kapa в Кохила, выступают Ewert и The Two Dragons, Reket и другие.

10 июня - один из основателей Pink Floyd Ник Мейсон со своим проектом Saucerful of Secrets в концертном зале Alexela.

25-27 июня - провинциальный рок в финском Сейняйоки, выступают Korn, System of a Down, Charli XCX и другие.

4 июля - фестиваль Sume в гавани Ноблесснера, выступают NOËP, Ewert and The Two Dragons, Лийз Лемсалу, nublu и другие.