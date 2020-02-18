ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотри, где в Таллинне отдыхали суперзвезды Катамадзе и Беретта

Первое неожиданное событие и музыкальная новость этого дня заключается в том, что золотой голос нашумевшей в 90-е годы группы «Стрелки» Юля Беретта в команде совместно с эстонским клипмейкером, режиссером и оператором Хиндреком Маасиком, известным визажистом Катрин Сангла и стилистом Светланой Агуреевой снимали музыкальный клип на новую песню Юли. По сценарию и задумке Хиндрека стилистика всего клипа, а также образы героев должны были быть в стиле диско и моде 80-х. На роль лучшей подруги Юля пригласила хозяйку COCO Art Club, с которой и в реальной жизни в теплых и дружеских отношениях – Ирину Рузанову, а на роль полицейского одного из вокалистов таллинской русскоязычной группы «Братья Чесноки», певца и музыканта Andy Malex. В клипе принимали участие местные модели и известный фотограф Яна Сорокина.

Певица в восторге от интерьера, атмосферы и уюта Клуба COCO, от местного гостеприимства, от плодотворного сотрудничества с местными талантами и поэтому запланировала снять в Таллинне еще не один клип на свои новые авторские песни. Премьера клипа планируется на март месяц, после чего Юля Беретта снова даст сольный концерт с презентацией новых песен в Таллинне.

На этом день звездных гостей в COCO Art Club не закончился. После концерта в Центре Русской Культуры, для грузинской джазовой певицы и композитора Нино Катамадзе и ее музыкального коллектива была организована приватная вечеринка в этом атмосферном и по домашнему уютном клубе.

На весну в COCO ART CLUB уже запланировано много творческих и музыкальных мероприятий, визитов известных и звездных гостей. Например, в ближайшее время эстонский певец и композитор, участник конкурса Eesti Laul Aden Ray собирается там отмечать свой день рождения, куда уже приглашены местные знаменитости и бизнесмены.