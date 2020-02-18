ФОТО И ВИДЕО ⟩ Эстонка проверила свою попку на международном конкурсе тверкинга

International Twerk Champions — большое танцевальное мероприятие в стиле тверк, которое проводится в Мадриде уже третий год. В течение трех дней проходили уроки танцев, соревнования и главная битва танцоров тверка, в ходе которой выбрали международного чемпиона.

Участники отбираются в каждой стране отдельно. В этом году Эстонию представляла Кристи, член Twerk Crew Estonia, которая также является учеником и учителем в школе «Twerk with Yahna».

Тренер Yahna или Яана Хансман рассказала Elu24, что она очень довольна представительницей Эстонии. «Кристи очень преданная и трудолюбивая танцовщица. Несмотря на то, что танцевальные конкурсы являются настоящим испытанием, они также дают прекрасные возможности для развития и бесценный опыт», — добавила она.

Хотя Кристи и не одержала победил, она сказала, что привезла из Мадрида много новых техник и вдохновения. «Весь опыт полученный в ходе этого мероприятия был мега. Когда соревнование закончилась для меня, я не огорчилась, но я была более чем счастлива, что вообще смогла поучаствовать. Уровень был очень высоким, и все усердно работали», — сказала Кристи.

Из битвы тверка Кристи узнала, что в игре должно быть задействовано все. «Я поняла, что чем больше вы сражаетесь с собой, тем большего вы можете достичь», — сказала она, добавив, что хочет продолжать участвовать в подобных мероприятиях и развивать себя.