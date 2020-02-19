ВИДЕО ⟩ Курс истории моды за три минуты: мужские купальные костюмы

В трехминутном видеоролике показывается, как менялась мода на мужские купальные костюмы за последние 100 лет. А менялась она достаточно сильно. Например, в 1915 году сильному полу приходилось наслаждаться отдыхом на воде практически в комбинезоне. Со временем купальный костюм становился все меньше и удобнее.