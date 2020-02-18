В году есть всего три дня, в которые ничто не сможет остановить ваши празднования!

Если обычно с наступлением ночи в многоквартирных домах следует выключить музык и отправлять веселящихся по домам, то на следующей неделе будет одна ночь, когда закон о ночном покое действовать не будет. Что именно это означает, объясняет блюститель порядка.
Согласно Закону о защите правопорядка, запрет на чрезмерный шум и световые эффекты в ночь с 1 января, 25 февраля и 24 июня не действует, пояснила старший сотрудник правоохранительных органов в управлении по профилактике и судебным разбирательствам Кайри Рянк Elu24.
Это означает, что во время более приходящихся по душе эстонскому народу праздников — новогодней ночи, годовщины республики и Иванова дня можно шуметь всю ночь даже в многоквартирных домах. Однако в пределах разумного!
«Если ситуация выходит за рамки предела и шум сопровождается другими нарушениями, полиция должна быть проинформирована. Шум и световые эффекты, которые вредны или опасны для здоровья безусловно, неприемлемы », — пояснила Рянк.
Наиболее распространенными проблемами являются многоквартирные дома, где через тонкие стены слышна громкая музыка или другие звуки, а также жилые дома, расположенные рядом или в одном здании с развлекательным заведением. «В таком случае необходимо оценить, является ли такой шум по месту жительства повседневным или значительно отличается от обычного. Если возможно, то люди должны придти к соглашению самостоятельно», — добавила Рянк.
Таким образом, если кажется, что праздник у соседей все еще в полном разгаре и нарушается уже какой-то другой закон, не следует терпеть это по причине государственного праздника. «Каждая ситуация отличается, поэтому полиция оценивает серьезность ситуации и принимает соответствующие меры», — сказал сотрудник правоохранительных органов.