ВИДЕО ⟩ Канье Уэст раздавал фанатам новые кроссовки

Рэп-звезда превратил свою новую акцию в городской перформанс. Канье Уэст бесплатно презентовал поклонникам спортивную обувь своего производства за день до старта продаж. Жители Чикаго устроили давку к машинам, с которых выдавали коробки, пишет ТНТ Music.
В Штатах начались продажи кроссовок Yeezy Quantum от Канье Уэста. За день до этого рэпер решил подарить несколько сот пар обуви своим фанатам в Чикаго. Акция, похожая на военное вторжение, прошла на городских улицах.
Сам Канье Уэст при раздаче не присутствовал. Фанатов это расстроило лишь чуть-чуть, многие были счастливы, что им удалось заполучить модную вещичку даром. В магазинах одна пара стоит примерно 250 долларов.
Акция примечательна еще и тем, что ее провели на точно таких же внедорожниках, на которых ездил сам Канье Уэст в клипе «Closed on Sunday». Кстати, это машины российско-украинского производства марки «Шерп».