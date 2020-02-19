ВИДЕО ⟩ Канье Уэст раздавал фанатам новые кроссовки

В Штатах начались продажи кроссовок Yeezy Quantum от Канье Уэста. За день до этого рэпер решил подарить несколько сот пар обуви своим фанатам в Чикаго. Акция, похожая на военное вторжение, прошла на городских улицах.

Сам Канье Уэст при раздаче не присутствовал. Фанатов это расстроило лишь чуть-чуть, многие были счастливы, что им удалось заполучить модную вещичку даром. В магазинах одна пара стоит примерно 250 долларов.