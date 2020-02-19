Ср, 19.02.2020
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ВИДЕО ⟩ Канье Уэст раздавал фанатам новые кроссовки

Ким Кардашьян и Канье Уест

ФОТО: Kyle Terada/USA Today Sports

Рэп-звезда превратил свою новую акцию в городской перформанс. Канье Уэст бесплатно презентовал поклонникам спортивную обувь своего производства за день до старта продаж. Жители Чикаго устроили давку к машинам, с которых выдавали коробки, пишет ТНТ Music.

В Штатах начались продажи кроссовок Yeezy Quantum от Канье Уэста. За день до этого рэпер решил подарить несколько сот пар обуви своим фанатам в Чикаго. Акция, похожая на военное вторжение, прошла на городских улицах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Сам Канье Уэст при раздаче не присутствовал. Фанатов это расстроило лишь чуть-чуть, многие были счастливы, что им удалось заполучить модную вещичку даром. В магазинах одна пара стоит примерно 250 долларов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Акция примечательна еще и тем, что ее провели на точно таких же внедорожниках, на которых ездил сам Канье Уэст в клипе «Closed on Sunday». Кстати, это машины российско-украинского производства марки «Шерп».

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