ВИДЕО 18+ ⟩ Мужьям эстонки сказали, что идут на концерт духового оркестра, а сами всю ночь зажигали со стриптизерами

На прошлых выходных в столичном Olympic Casino в отеле Hilton прошла самая горячая вечеринка последних лет - Laides Night, где женщин и их спутников развлекали стриптизеры из Латвии. Ведущая программы Reporter на Kanal 2 сказала, что на таком мероприятии оказалась впервые и была шокирована происходящим на сцене. Изумленная публика кричала от восторга, а особо везучие женщины смогли оказаться на сцене и стать частью шоу-программы для взрослых. Мускулистые мужчины вытворяли на сцене такое, что обычно можно увидеть только в спальне, и то в исключительных случаях. Это яркое зрелище лишило посетителей вечеринки скромности и чувства стыда, женщины не побоялись на сцене выполнять требования мужчин-стриптизеров и их головы оказались у них в самом неожиданном месте (или ожидаемом)...