ВИДЕО 18+ ⟩ Мужьям эстонки сказали, что идут на концерт духового оркестра, а сами всю ночь зажигали со стриптизерами
А вы помните самую улетную вечеринку в жизни, где дали волю чувствам и зажгли со всей страстью? Не каждый из нас хоть когда-нибудь окажется на таком мероприятии строго для взрослых и проведет досуг так горячо.
На прошлых выходных в столичном Olympic Casino в отеле Hilton прошла самая горячая вечеринка последних лет - Laides Night, где женщин и их спутников развлекали стриптизеры из Латвии. Ведущая программы Reporter на Kanal 2 сказала, что на таком мероприятии оказалась впервые и была шокирована происходящим на сцене. Изумленная публика кричала от восторга, а особо везучие женщины смогли оказаться на сцене и стать частью шоу-программы для взрослых. Мускулистые мужчины вытворяли на сцене такое, что обычно можно увидеть только в спальне, и то в исключительных случаях. Это яркое зрелище лишило посетителей вечеринки скромности и чувства стыда, женщины не побоялись на сцене выполнять требования мужчин-стриптизеров и их головы оказались у них в самом неожиданном месте (или ожидаемом)...
Если вы думаете, что шоу-программа латвийских стриптизеров - это конец, вы ошибаетесь! Была еще игра, в которой женщины были готовы выполнять самые неожиданные задания, например, поцеловать ведущего в три самых любимых части тела. Как думаете, что выбрала дама?
Некоторые барышни сказали мужьям, что идут на концерт духового оркестра, но оказались на мужском стриптизе и попали в объективы камер.
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