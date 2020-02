Анфиса Чехова рассказала, почему сменила фамилию в 17 лет

View this post on Instagram

А знаете ли вы, что мой любимый русский писатель - это Антон Павлович Чехов? ❤️ Я прочитала почти все его произведения, в школе на экзамене меня завалили на Чехове, потому что я не смогла вспомнить отчество «Ионыча» из одноименного рассказа Чехова. А в институте меня звали «Чеховедка». ☺️ Наверное поэтому, в возрасте 17 лет, я поменяла свою фамилию по паспорту на Чехова. Путешествуя с гастролями по стране, я всегда обедаю в ресторанах с названием «Чехов», если такой имеется в городе. И когда я узнала, что в Москве открылся отель «Chekhoff» @chekhoffhotelmoscow, первый в России представитель уникального собрания отелей Curio Collection by Hilton, гостиницы которого находятся в исторических зданиях по всему миру, то конечно сразу же запланировала провести в нем романтический уикенд☺️ Особенно меня поразило то, что Отель расположен в особняке XIX века и является памятником архитектурного и культурного наследия, потому что именно здесь Антон Павлович в 1899-1900 годы дописывал пьесу «Три сестры. 👩‍👧‍👧 Отель мне очень понравился! Во первых, что не маловажно для гостей столицы, все основные достопримечательности в шаговой доступности. Во-вторых: Интерьер отеля очень уютный, с легким налетом театральности... Например стойка – это имитация настоящего театрального фойе, а шторы имитируют театральный занавес. Но вся эта игра в театр без перебора, усовремененная и очень свежая! В-третьих от отеля веет спокойствием и уединенностью. Казалось бы центр Москвы, а за окнами тихо, и только лишь лучи солнца, лаского подглядывают за тобой из-за штор, и временами слышен красивейший колокольный звон! Все кто интересовался отелем после моих сторис, очень и очень рекомендую ➡️ @chekhoffhotelmoscow