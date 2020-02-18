ЕСТЬ ЛИ ЭСТОНИЯ? ⟩ Сайт знакомств назвал страны, где живут самые красивые мужчины и женщины

В ТОПе — представители Швеции и Норвегии, а вот в конце списка — женщины из Германии и парни из Ирландии, рассказывает Лайф.
Недавно сайт знакомств исключительно для привлекательных людей beautifulpeople.com опубликовал свой ежегодный ТОП-лист красоты. Для создания списка не приглашали ученых и не использовали формулу золотого сечения оценки внешности. Сотрудники сервиса проанализировали свою базу данных и узнали, какому проценту представителей разных наций было разрешено завести аккаунт на сайте. Результаты ниже.
Какому проценту женщин разрешили завести аккаунт (по странам)
Норвегия — 71%
Швеция — 62%
Исландия — 61%
Бразилия — 45%
Аргентина — 43%
Ирландия — 35%
Франция — 35%
США — 32%
Канада — 26%
Италия — 23%
В ТОПе указывается процент, какое количество заявок от представителей конкретной страны было одобрено.
Какому проценту мужчин разрешили завести аккаунт (по странам)
Швеция — 60%
Бразилия — 41%
Дания — 40%
Италия — 37%
Португалия — 35%
Аргентина — 32%
Норвегия — 27%
Испания — 25%
США — 24%
Канада — 23%
Самые привлекательные женщины, в соответствии с исследованием сервиса, — из Норвегии: 71% аккаунтов представительниц этой страны получил подтверждение. А красивые мужчины, похоже, живут в Швеции — было одобрено 60% их заявок.
Что касается самых некрасивых, ситуация следующая: на последнем месте женщины из Германии (13%) и мужчины из Ирландии (6%), пишет Mirror. Конечно, это не значит, что все представители этих стран некрасивые, всегда есть исключения. Дирекция beautifulpeople так пояснила свою позицию.