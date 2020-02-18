ЕСТЬ ЛИ ЭСТОНИЯ? ⟩ Сайт знакомств назвал страны, где живут самые красивые мужчины и женщины

Недавно сайт знакомств исключительно для привлекательных людей beautifulpeople.com опубликовал свой ежегодный ТОП-лист красоты. Для создания списка не приглашали ученых и не использовали формулу золотого сечения оценки внешности. Сотрудники сервиса проанализировали свою базу данных и узнали, какому проценту представителей разных наций было разрешено завести аккаунт на сайте. Результаты ниже.

Какому проценту женщин разрешили завести аккаунт (по странам)

Норвегия — 71%

Швеция — 62%

Исландия — 61%

Бразилия — 45%

Аргентина — 43%

Ирландия — 35%

Франция — 35%

США — 32%

Канада — 26%

Италия — 23%

В ТОПе указывается процент, какое количество заявок от представителей конкретной страны было одобрено.

Какому проценту мужчин разрешили завести аккаунт (по странам)

Швеция — 60%

Бразилия — 41%

Дания — 40%

Италия — 37%

Португалия — 35%

Аргентина — 32%

Норвегия — 27%

Испания — 25%

США — 24%

Канада — 23%

Самые привлекательные женщины, в соответствии с исследованием сервиса, — из Норвегии: 71% аккаунтов представительниц этой страны получил подтверждение. А красивые мужчины, похоже, живут в Швеции — было одобрено 60% их заявок.