ТОП-5 знаков Зодиака, которые обладают телепатическими способностями

Овен

Ты с самого рождения на подкорке головного мозга чувствуешь опасность. Ты с легкостью можешь ретироваться с поля боя, но иногда чувство справедливости накрывает с головой, и телепатия редко, но подводит. Тебе нужно стараться прислушиваться к внутреннему чутью и больше думать о себе, чем о других.

Рак

Твой знак зодиака, пожалуй, — один из самых оккультных во всем астрологическом сообществе. Интуиция, как правило, тебя никогда не подводит, а способности читать мысли ты и сама у себя не раз замечала. На уровне механики тебе удается чувствовать окружающий мир и следовать его законам. Главное, старайся использовать свой дар не только во благо себе. но и для помощи близким. Иначе может случиться так, что проснувшись однажды утром, ты больше не обнаружишь у себя никаких способностей.

Весы

У Весов, бесспорно, есть дар к телепатии. В силу своей природной особенности ты можешь видеть людей насквозь, а твой внутренний магнетизм творит просто невероятные вещи. Если постараешься, ты можешь приворожить человека. Вложив в голову другого нужную информацию, ты можешь делать с ним все, что захочешь. Но не перестарайся. Закон бумеранга никто не отменял.

Скорпион

Телепатические импульсы, исходящие от тебя, как яд, парализуют тело жертвы. Ты можешь вложить нужную информацию в голову собеседника, убеждая его совершить те или иные действия. Благодаря этому ты можешь добиться небывалых высот. Но не забывай использовать дар по назначению, велика вероятность, что ты можешь кому-то навредить.

Водолей