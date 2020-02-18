Съедает восемь куриц за день: 27-летнего богатыря показали на видео

Самый сильный человек Африки 27-летний богатырь Айрон Биби рассказал, чем питается, чтобы сохранять форму. Видеозаявление спортсмена опубликовано в Twitter-аккаунте Sun Sport, пишет Сегодня.
Я могу съесть до восьми куриц в день. Таким образом поддерживаю на достаточном уровне потребление белка. Также ем фрукты и продукты, содержащий углеводы. Эта диета нужна каждому атлету,
– заявил Биби.
Meet Africa's strongest man - who can lift 250kg 🏋️ and eats EIGHT chickens a day 🍗 pic.twitter.com/E0CjVnqpYf— Sun Sport (@SunSport) February 17, 2020
Настоящее имя спортсмена Шейх Ахмед Аль-Хассан Сану. Он родом из Буркина-Фасо. Вес богатыря составляет 187 килограммов.
Настоящее имя спортсмена Шейх Ахмед Аль-Хассан Сану. Он родом из Буркина-Фасо. Вес богатыря составляет 187 килограммов.