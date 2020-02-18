Вт, 18.02.2020
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Съедает восемь куриц за день: 27-летнего богатыря показали на видео

Приготовленная курица. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Самый сильный человек Африки 27-летний богатырь Айрон Биби рассказал, чем питается, чтобы сохранять форму. Видеозаявление спортсмена опубликовано в Twitter-аккаунте Sun Sport, пишет Сегодня.

Я могу съесть до восьми куриц в день. Таким образом поддерживаю на достаточном уровне потребление белка. Также ем фрукты и продукты, содержащий углеводы. Эта диета нужна каждому атлету,

– заявил Биби.

Настоящее имя спортсмена Шейх Ахмед Аль-Хассан Сану. Он родом из Буркина-Фасо. Вес богатыря составляет 187 килограммов.

Настоящее имя спортсмена Шейх Ахмед Аль-Хассан Сану. Он родом из Буркина-Фасо. Вес богатыря составляет 187 килограммов.

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