ФОТО И ВИДЕО ⟩ Вы только посмотрите, что журналисты нашли в таллиннском подвале

Мы спускаемся по лестнице в подвал и попадаем в царство маршей: немецкие, эстонские, советские. Под эти бравурные ноты сразу хочется вытянуться по стойке смирно, а затем чеканным шагом маршировать хоть куда.

Владелец музея Вадим Абель подчеркивает, что коллекция уникальна и отражает важнейшие военные события в жизни Эстонии. Бесспорно, для интересующихся военной историей и оружием поход в музей станет близким знакомством с ценнейшим собранием деактивированного огнестрельного и холодного оружия.

С чего началась музейная коллекция? «Сам я инструктор по стрельбе, стрелял долго, оружие мне всегда нравилось. Как-то случайно, гуляя на рынке в Куртна, я увидел винтовку Мосина и подумал: почему бы не повесить ее на стенку дома? Купил. Потом вторую, третью, пятую, десятую, тридцатую. Так у меня стала копиться коллекция старого оружия первой половины XX века. Потом я подумал, что мне нравятся ножи, потом еще что-то. Я общался с людьми, которые увлекаются коллекционированием оружия. В нашей маленькой инициативной группе, помимо меня и моего друга и соратника Александра Барышникова, есть и красавица-блондинка Мария Шевченко, которая отлично стреляет и активно занимается пополнением коллекции музея. Не только мужчины увлекаются оружием.

Барышников - фанат холодного оружия, и в музее представлена его коллекция: шашки, кинжалы, ножи. Он тоже лет 25 собирал. Мы с ним сделали милитари-магазинчик, стали продавать какие-то экземпляры, но коллекция разрослась и стала слишком большой. Подумал: а не купить ли подвальчик в Старом городе и не сделать там мужской штаб? К этому времени мне понравились пулеметы – дома их хранить невозможно. Да и большая часть коллекции лежала на складах, что-то стояло в заколоченных ящиках. Приходили друзья, просили показать оружие, смотрели и восхищались. Наверное, 50 процентов нашего магазинчика было занято экспонатами, которые не продавались. И все говорили: как в музее. Так родилась идея», - рассказывает Вадим.

Музей «Арсенал» - не музей в чистом виде. Есть английский термин – edutainment, то есть образовательно-развлекательный формат. Девиз «хлеба и зрелищ» никто не отменял. «Мы даем информацию человеку, не перегружая его мозг. Поэтому у нас демократичная цена – пять евро билет и быстрый просмотр», - объясняет Вадим.

Пулемет в музее оружия Arsenal ФОТО: Koнстантин Седнев / Postimees Grupp

Музей оружия Arsenal насчитывает более 1 000 экспонатов. Некоторые выставлены на продажу. Кто же не захочет приобрести настоящую мужскую игрушку? Не все любители оружия могут купить деактивированное оружие, которое не стреляет, потому что это дорого и нужна регистрация в полиции. «Долго думали, как решить эту проблему для тех, кому хочется повесить «калашников» на стену, но не хочется бумагами заниматься. И стали заказывать у испанской фирмы Denix массо-габаритные копии пистолетов, "калашниковых". Металл настоящий, дерево настоящее, некоторые части разбираются, но оружие никогда не стреляло», - Вадим дает мне подержать один из продающихся автоматов, и мои руки опускаются вниз под тяжестью оружия.

В музее можно приобрести немецкие фляжки 50-х годов стоимостью десять евро, немецкие рюкзаки того же времени за 18 евро, наборы вилок и ложек, котелки.

Музей оружия Arsenal ФОТО: Koнастанти Седнев / Postimees Grupp

Почти каждый экспонат имеет свою историю. Например, парадная сабля времен первой Эстонской республики. Армия была не самая большая, и офицеры должны были сами за свои деньги заказывать в Германии парадную шашку. Позволить себе такую роскошь могли далеко не все. Учитывая, что артефактов той эпохи очень мало, – они не приветствовались в немецкое время, уничтожались в советское – увидеть такую саблю живьем удается не каждому.

Музей оружия Arsenal ФОТО: Koнстантин Седнев / Postimees Grupp

В музее можно увидеть увольнительные жетоны Петровских крепостей царского периода: каждое подразделение имело свое форму, и солдат должен был в увольнительную брать с собой латунный или металлический жетон. Есть гранаты 1915 года, найденные на на территории Эстонии, нераспечатанная пачка табака фабрики Leek 1942 года, цена на которой указана в рейхсмарках.