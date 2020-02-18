Переезд в Канаду может стоить принцу Гарри жизни

По словам королевского эксперта Роберта Джобсона, переезд в Канаду стал для 35-летнего принца Гарри достаточно серьезным стрессом, пишет Экспресс газета.
Разлука с близкими оказалась намного более ощутимой, чем мог предположить принц, постоянно идущий на поводу у своей супруги. Джобсон уверен — на данный момент младший внук Елизаветы II находится в своеобразной изоляции, которая не лучшим образом может сказаться на его психике, пишет издание Express.
Помимо душевных переживаний, идея с переездом в Канаду от Меган Маркл таит еще одну опасность, причем довольно существенную. Такого мнения придерживается другой специалист — эксперт по королевской безопасности Дэй Дэвис. Дэвис напомнил, что в настоящее время в местах не столь отдаленных сидят сразу три злоумышленника, которые готовили совсем не гипотетическое убийство Гарри.
Таким образом Дэвис приходит к логическому выводу: принцу лучше всего находиться не за океаном, а там, где его действительно смогут защитить от покушения. Единственным надежным местом, по всей видимости, и является королевский дворец. Именно в Великобритании все члены монаршего семейства традиционно находятся под тщательным наблюдением спецслужб.