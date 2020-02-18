ВИДЕО ⟩ Шокирующая правда о тюрьме в Румму: трупов в начале девяностых было ой как много!

Почему молодое эстонское государство не смогло обеспечить порядок в местах не столь отдаленных? При каких обстоятельствах в рабочих помещениях находили трупы и почему их было очень много? О взрывах на площади Вабадузе и перед тренажерным залом. Какой была борьба за власть у различных группировок? В программе расскажут о том, что на почти две с половиной тысячи заключенных было всего лишь 100 надзирателей. И это далеко не самая оптимальная пропорция для наведения порядка в тюрьме.