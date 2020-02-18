Три знака Зодиака, которых сегодня ждет позитив

Это время благоприятствует решению юридических проблем, началу судебного разбирательства, подаче рапортов, заявлений, а также началу сотрудничества с зарубежными фирмами.

Астрологи назвали три знака зодиака, которых ждет позитив.

Телец

В вашей жизни есть место настоящей дружбе, любви, счастливой семье. Это – ваш фундамент, залог уверенности в завтрашнем дне, гармонии в душе и будущих успехов.

Звезды говорят о позитивных события в вашей жизни, которые придут к вам из прошлого. Это может быть встреча с бывшим знакомым или денежный перевод за старый проект. Небеса сулят вам счастливые перемены, стабильность и процветание, в основе которых лежат ваши крепкие родственные или дружеские связи.

Дева

Перед вашими ногами лежит весь мир с его заманчивыми предложениями, перспективами и соблазнами. Одна мечта интереснее другой. Однако на чем остановить свой выбор? В какую сторону идти?

Звезды свидетельствуют о том, что вы находитесь на распутье. Ваши желания слишком сильны и их слишком много, чтобы сейчас вы могли сделать окончательный выбор. Тем не менее, со временем сделать его все равно придется. И поскольку он во многом определит ваш дальнейший путь, очень важно, чтобы это было взвешенное, обдуманное, позитивное решение, а не сиюминутная прихоть.

Скорпион