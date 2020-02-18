ЧИСТОЕ ИСКУШЕНИЕ ⟩ Деми Роуз посоветовала держаться подальше от ее Instagram

«Британской Ким Кардашьян» не привыкать смущать поклонников откровенными фото, но каждый раз ей удаётся придумать что-нибудь новое. На этот раз модель в своем Instagram поделилась целой серией снимков, на которых позировала в красном латексном корсете, перчатках и ремнях.

Образ дополняли чокер с кулоном в виде сердца и красная роза в тон провокационному наряду. Девушка принимала откровенные позы, представ перед камерой фотографа Денни Десантоса, который является автором десятков пикантных снимков модели. Несмотря на то что Роуз много путешествует и ее редко можно застать на родине, эта фотосессия, судя по локации, всё же прошла дома — в Лондоне.