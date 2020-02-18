ОТКРОВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ ⟩ Почему Пугачева встала на колени перед Галкиным?

Так, у юмориста и по совместительству мужа Примадонны были запланированы гастроли в Новой Зеландии и Австралии, где с каждым днем увеличивалось количество заболевших коронавирусом, пишет «Сегодня». По словам Аллы Пугачевой, она встала на колени и умоляла Максима Галкина отменить поездку, однако тот все равно отправился на гастроли. "Я боялась, я стояла на коленях, не пускала со словами: "Не надо туда ехать!", – признается артистка в программе "Ты не поверишь!".