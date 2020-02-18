КТО БЫ МОГ ПОДУМАТЬ ⟩ В Москве срочно госпитализировали Дмитрия Диброва с приступом эпилепсии

По данным РЕН ТВ, Диброву стало плохо в московском кинотеатре «Октябрь»: у него случился приступ эпилепсии. На данный момент журналист находится в больнице, его состояние нормализовалось.

С свою очередь Дибров в комментарии РИА Новости, подтвердил госпитализацию, однако сообщил, что не произошло ничего серьезного. В больнице ему сделали МРТ и кардиограмму.

«Просто случайно, без всякого диагноза, без всякой болезни, просто — так бывает с людьми... Доктора все проверили: и МРТ, и кардиограмму. Все в порядке. Просто старость называется! Дают лекарства по сбитию давления, я могу хоть сейчас уйти, но решил полежать, почему бы и нет. Но вы же слышите, все в порядке» — сказал он.